В Краснодаре во время пожара из жилого дома эвакуировали 10 человек

Сообщение о возгорании здания на улице Тургенева поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 19 октября в 14:16.

В 14:23 пожарные прибыли на место и установили, что произошло загорание в жилом помещении. Из здания эвакуировали 10 человек.

В 14:28 пожар локализовали, в 14:41 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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