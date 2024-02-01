В Музыкальном микрорайоне Краснодара отремонтируют 11 участков гравийных дорог

Мэр Краснодара Евгений Наумов 1 февраля обсудил с жителями Музыкального микрорайона проблемы дорог, нехватку соцобъектов, энерго- и водоснабжение и вывоз мусора.

Наумов отметил важность прямого диалога и личной встречи с жителями.

«Очень важно, чтобы мы могли видеть друг друга, общаться пусть и с эмоциями, но уважительно. Такой диалог эффективнее», — сказал мэр.

Он рассказал, что в текущем году в Музыкальном микрорайоне планируется строительство тротуара протяженностью 250 м на участке улицы Агрохимической от Ангарской до Шолохова. Также проведут ремонт гравийного покрытия на 11 участках общей площадью более 34 тыс. 440 кв. м. Кроме того, планируется грейдирование 11 участков общей площадью почти 13 тыс. кв. м. Также продолжится откачка воды и подготовка документации для реконструкции и строительства дорог.

Говоря о социальных объектах, Наумов сообщил, что в ближайшие три года планируется полностью решить вопрос нехватки детсадов и школ. Он напомнил о том, что стартовало строительство школы на 1 тыс. 550 мест. Кроме того, в проекте еще четыре соцучреждения и один объект находится в предпроработке.

Помимо этого, в Музыкальном микрорайоне в этом году отремонтируют восемь трансформаторных подстанций, реконструируют две транзитные кабельные линии 10кВ, увеличат пропускную способность от ПС «РИП» общей протяженностью 6 км. Помимо этого планируется ремонт семи трансформаторных подстанций. До 2025 года реконструируют и построят водопроводы. Разрабатывается проект индивидуальных контейнерных площадок на каждый дом.

«Проблем в этом районе очень много, мы их знаем. В розовых очках никто не ходит. Но у нас, к сожалению, нет волшебной палочки, а бюджет города ограничен. Привлекаем бизнес, край и федеральные средства. Благодарю жителей за понимание и открытость», — написал Наумовв Telegram.

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