В Краснодаре к марту уложат бетонные плиты на улице Автомобильной

Эта улица расположена на севере города, она связывает Ростовское шоссе и Московскую.

На Автомобильной практически полностью отсутствует дорожное покрытие. Из-за этого проезд транспорта по ней после дождя затруднен.

Предприниматели, работающие на Автомобильной, решили уложить бетонные плиты на участке улицы между зданиями № 1 и № 5. Специалисты уверены, что появление такого дорожного покрытия позволит сократить число ям и выбоин на Автомобильной, а также увеличит проходимость автомобилей.

«Это — хороший пример социальной ответственности бизнеса», — сказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Завершить укладку бетонных плит на Автомобильной планируют к концу февраля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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