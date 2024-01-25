Деньги на ремонт дороги по проспекту Образцова в Краснодаре выделят в 2024 году

На эти цели необходимо свыше 405 млн рублей. Для заключения контракта с 2024 по 2025 годы средства из краевого дорожного фонда планируют выделить уже весной.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, для ремонта дороги уже разработали проектно-сметную документацию, провели госэкспертизу, а также оформили земельно-правовую документацию.

«Эта транспортная артерия очень важна для микрорайона, где уже построен детский сад и сейчас возводится школа на 825 мест. Все понимают важность качественного подъезда к соцобъектам, поэтому работаем по данному направлению совместно с краевые коллегами», — добавил он.

После выполнения ремонта дорога появится на протяжении свыше 1,5 км. Кроме того, здесь проложат практически 2 км сетей ливневой канализации, оборудуют тротуары, пешеходные переходы и велосипедные дорожки, а также установят наружное освещение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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