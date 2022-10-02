В Музыкальном микрорайоне Краснодара без света остались четыре улицы

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе 2 октября около 11:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ТП-2219» и одна трансформаторная подстанция.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Петра Метальникова, Рахманинова, Дунаевского и Прокофьева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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