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В Музыкальном микрорайоне Краснодара без света остались четыре улицы

Происшествия
02.10.2022 11:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara-bez-sveta-ostalis-chetyre-ulitsy
В Музыкальном микрорайоне Краснодара без света остались четыре улицы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе 2 октября около 11:00.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «ТП-2219» и одна трансформаторная подстанция.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Петра Метальникова, Рахманинова, Дунаевского и Прокофьева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с 3 по 5 октября проведут промывку 24 км сетей водоснабжения.

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