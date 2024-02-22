В «Музыкальном» микрорайоне Краснодара 7 крупных улиц остались без света

Без электричества вечером 22 февраля остались жители многоэтажных домов, расположенных на улицах Московской, Есенина, Агрохимической, Мусорского, Суздальской, Чайковского и Шаляпина.

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии оперативно поступило в ЕДДС Краснодара. На место ЧП выехала варийная бригада энергетиков. Специалисты работают над устранением проблемы.

В качестве причины отключения энергетики называют повреждение на линии 6-10 кВ. Из-за этого отключены электроподстанция «РИП-412» и 7 трансформаторных подстанций, сообщает ЕДДС Краснодара.

Приблизительное время восстановление электроснабжения оставшихся без света многоэтажек пока неизвестно.

Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отключения света в СНТ Краснодара.