В музей-заповедник «Фанагория» передали древний медальон жрицы богини Афродиты

Видео канала «Кубань 24»

Коллекцию музея-заповедника «Фанагория» в Темрюкском районе пополнили новые артефакты. Это предметы из погребения жрицы древнегреческой богини любви Афродиты.

Среди находок — бронзовое зеркало, ножницы, бусы, монеты и украшения. По словам исследователей, предметам более 2 тыс. лет.

Наибольший интерес представляет серебряный медальон. Археологи отметили, что это древнейший артефакт со знаками зодиака из найденных на территории Боспорского царства.

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