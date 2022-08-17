В музей-заповедник «Фанагория» передали древний медальон жрицы богини Афродиты
Культура
17.08.2022 08:52
Коллекцию музея-заповедника «Фанагория» в Темрюкском районе пополнили новые артефакты. Это предметы из погребения жрицы древнегреческой богини любви Афродиты.
Среди находок — бронзовое зеркало, ножницы, бусы, монеты и украшения. По словам исследователей, предметам более 2 тыс. лет.
Наибольший интерес представляет серебряный медальон. Археологи отметили, что это древнейший артефакт со знаками зодиака из найденных на территории Боспорского царства.
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