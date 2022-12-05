В музее Фелицына в Краснодаре впервые выставят челюсть древнего «румынского слона»

Увидеть уникальную палеонтологическую находку возрастом более 2,5 млн лет посетители смогут в зале «Природа и экология Кубани» в разделе «Каменная летопись» с 6 декабря.

Нижняя челюсть «румынского слона» относится, предположительно, к неогеновому периоду. Советский палеонтолог, писатель Иван Ефремов, описывая это древнее животное, отмечал, что оно принадлежало к особому роду вымерших слонов. Также ученые называют их «архидискодон меридионалис» и «южными слонами».

Экспонат будет доступен в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына до конца года, сообщает пресс-служба музея.

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