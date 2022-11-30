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В Краснодаре пройдет выставка винтажных открыток «Волшебная кисть Елизаветы Бем»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-vystavka-vintazhnyh-otkrytok-volshebnaya-kist-elizavety-bem
В Краснодаре пройдет выставка винтажных открыток «Волшебная кисть Елизаветы Бем»
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Выставка откроется 6 декабря в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Елизавета Бем, выпускница рисовальной школы Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге, была хорошо известна в дореволюционной России. Тогда особую популярность приобрели почтовые карточки, которыми люди обменивались в праздники. Открытки с рисунками Елизаветы Бем покорили россиян милыми изображениями детей. Также она была известна как иллюстратор книг и журналов.

Посетителям представят раритеты конца XIX — начала XX веков. Кроме открыток, в экспозицию вошли иллюстрации к книгам, выпущенным в Санкт-Петербурге, Париже и Нью-Йорке. А также уникальное издание книги-альбома «Типы из записок охотника И.С. Тургенева в силуэтах Е. Бем» 1883 года. Всего на выставке гости увидят 90 произведений из частной коллекции.

Выставка продлится до 22 января, сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

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