В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск
Происшествия
22.09.2022 10:48
Днем 21 сентября на перегоне Куна — Ягельный бор на железной дороге сошли пять вагонов поезда «Мурманск — Санкт-Петербург».
В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другие вагоны.
В связи с этим поезд «Мурманск — Новороссийск» вернули в место отправления. Пассажиров разместили в поезде и на вокзале. Им также начислили дополнительные баллы программы лояльности.
Утром 22 сентября сошедшие вагоны поставили на железную дорогу и вывезли с перегона. Движение поездов в Мурманской области восстановили. Задержанный ранее поезд «Мурманск — Новороссийск» отправили по маршруту в 9:30, сообщает пресс-служба РЖД.
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