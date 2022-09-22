В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Днем 21 сентября на перегоне Куна — Ягельный бор на железной дороге сошли пять вагонов поезда «Мурманск — Санкт-Петербург».

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другие вагоны.

В связи с этим поезд «Мурманск — Новороссийск» вернули в место отправления. Пассажиров разместили в поезде и на вокзале. Им также начислили дополнительные баллы программы лояльности.

Утром 22 сентября сошедшие вагоны поставили на железную дорогу и вывезли с перегона. Движение поездов в Мурманской области восстановили. Задержанный ранее поезд «Мурманск — Новороссийск» отправили по маршруту в 9:30, сообщает пресс-служба РЖД.

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