Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск

Происшествия
22.09.2022 10:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-murmanskoj-oblasti-iz-za-shoda-vagonov-zaderzhali-dvizhenie-poezda-v-novorossijsk
В Мурманской области из-за схода вагонов задержали движение поезда в Новороссийск
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Днем 21 сентября на перегоне Куна — Ягельный бор на железной дороге сошли пять вагонов поезда «Мурманск — Санкт-Петербург».

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другие вагоны.

В связи с этим поезд «Мурманск — Новороссийск» вернули в место отправления. Пассажиров разместили в поезде и на вокзале. Им также начислили дополнительные баллы программы лояльности.

Утром 22 сентября сошедшие вагоны поставили на железную дорогу и вывезли с перегона. Движение поездов в Мурманской области восстановили. Задержанный ранее поезд «Мурманск — Новороссийск» отправили по маршруту в 9:30, сообщает пресс-служба РЖД.

Читайте также: движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Правительство опубликовало указ о частичной мобилизации в России
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре согласовали новый дизайн-проект благоустройства Николаевского бульвара
  3. Армавирец избил детей, «помогавших» его ребенку закинуть обувь на дерево
  4. В РЖД опровергли информацию об ограничении продажи билетов на фоне частичной мобилизации
  5. В Динском районе прохожие обнаружили в реке всплывший труп мужчины
  6. ЦБ РФ: мобилизованным россиянам банки предоставят кредитные каникулы
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях