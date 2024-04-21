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В муниципальных парках Краснодара 22 апреля начнут обработку от клещей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-munitsipalnyh-parkah-krasnodara-22-aprelya-nachnut-obrabotku-ot-kleshhej?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В муниципальных парках Краснодара 22 апреля начнут обработку от клещей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Обрабатывать городские общественные территории начнут с парка имени 30-летия Победы.

«Обработка зеленых насаждений пройдет в сухую безветренную погоду после 23:00», — сообщили в официальном информационном канале «Краснодарские парки».

Жителей и гостей Краснодара попросили не посещать парки во время проведения обработки от клещей. При этом отмечается, что используемые вещества безопасны для людей и животных.

После Затона обработают и территории «Городского сада», «Солнечного острова», Чистяковской рощи, «Рождественского» и парка «Старая Кубань». О работах в каждом из них сообщат дополнительно.

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