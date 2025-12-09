В МЦУ Сочи прокомментировали сообщения о сливе голубой жидкости в реку Хосту

Ярко-голубую воду в реке Хосте заметили жители Сочи. По словам очевидцев, причиной загрязнения стал ливневый коллектор на улице Ялтинской.

Ядовито-голубого цвета река становилась не раз. Жители дома часто наблюдают, как вода меняет цвет после очередного слива неизвестного вещества. Возле слива коллектора осел цемент, который, по словам местного жителя, вытекал здесь несколько месяцев подряд. Все эти сливы уходят по течению в море.

«Нарушается вся экология, биоток моря. Гибнут растения, водоросли, моллюски. Мидий собирают именно здесь», — отмечает орнитолог Александр Дворецкий.

Сочинский орнитолог пока только предполагает, что за вещество загрязняет водку в реке Хоста.

«Это что-то связанное с медным купоросом. Точно без анализов не скажешь, но это все равно яд», — говорит Дворецкий.

Коллектор проходит около автомойки. Управляющий показал журналистам очистные сооружения своей организации.

«У нас установлена система очистки — септик. Вся вода, которая идет с машин, проходит через эту систему», — говорит управляющий автомойкой Александр Яненко.

Предприятие, слившее отходы, пока не нашли. Специалисты «Водостока» совместно со сотрудниками администрации Хостинского района выезжали для проведения проверки.

«Специалисты МУП «Водосток» совместно со специалистами администрации Хостинского района выехали на место, указанное для проведения проверки. По результатам осмотра русла реки Хосты в районе улицы Ялтинской, нарушений и несанкционированных сбросов не зафиксировано. Визуальный осмотр водного объекта и коллекторных сетей не выявил признаков загрязнения, описанного в обращении. Для полного исключения рисков и обеспечения экологической безопасности организовано дополнительное обследование прилегающих водных объектов и ливневой канализации. Мониторинг ситуации продолжается», — сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Сочи заметили, что в реку Хосту из коллектора стала вытекать жидкость голубого цвета с пеной. Кадры, снятые напротив дома на улице Ялтинской, 30, опубликовали в соцсетях.

Подпишись, здесь всегда интересно.