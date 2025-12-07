В Сочи заметили голубую воду в реке Хоста

Жители курорта заметили, что в реку Хоста из коллектора стала вытекать жидкость голубого цвета с пеной.

В соцсетях появились кадры, снятые напротив дома на улице Ялтинской, 30. На записи видно, как в реку течет ярко-голубая жидкость. По словам автора видео, это произошло 6 декабря около 14:00.

К месту разлива выехали специалисты Водоканала. Об этом сообщили в МУП «Водоканал Сочи». Они обследуют участок и установят возможные причины случившегося.

Читайте также: инспекторы Росприроднадзора выявили сброс сточных вод из канализационных сетей в реку Аше, впадающую в Черное море. Нарушителей обязали выплатить штраф. Размер экологического вреда оценили в 83,9 млн рублей. Владельца у канализационных сетей не оказалось, поэтому требование о возмещении ущерба направили в адрес администрации Сочи.

