В МЦУ разъяснили ситуацию с холодными батареями в ЖК «Московский» в Краснодаре

Ранее на котельной на улице Генерала Трошева произошла авария, из-за которой жители многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах остались без тепла в ночные морозы.

С 9 января люди жаловались на отсутствие тепла, после чего, 12 января, специалисты получили необходимое оборудование и запустили котел.

Однако 14 января жители ЖК «Московский» вновь сообщили, что у многих батареи до сих пор остаются холодными, и отопление после ремонта котла поступило не всем.

«Специалистами департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с управлением по жилищным вопросам сейчас проводится регулировка гидравлической системы. Котельная тепло подает по нормативам, осталось отрегулировать подачу тепла в дома, чтобы поставка была равномерной», — сообщили в МЦУ Краснодара.

Сроки равномерной подачи тепла в дома пока не называются, специалисты работают с проблемой.

В мэрии Краснодара 15 января пройдет совещание на тему отопления ЖК «Московский» и других с участием ООО «Южная управляющая компания».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту ненадлежащего отопления многоквартирных домов в Прикубанском округе Краснодара прокуратура организовала проверку.