В МЦУ Новороссийска объяснили, чем ловля багрением опасна для популяции кефали

В городе-герое начался сезон кефали — с наступлением весны она образует в прибрежных водах нерестовые скопления. Как следствие, учащаются случаи ее вылова с помощью одного из опасных для популяции рыбы способа ловли — багрения.

Это запрещенный способ добычи рыбы, который отнесен Правилами рыболовства к способам массового истребления водных биоресурсов. Он заключается в том, что рыбак закидывает оснащенную крупными крючками удочку или спиннинг с тяжелым грузилом прямо в косяк, а после резкими подсекающими движениями протаскивает снасть в толще воды.

Последствия от багрения губительны для популяции рыб: из всего косяка человек вылавливает всего один-два экземпляра, а оставшаяся в воде рыба — травмирована крючками. В результате, из-за ран она постепенно погибает, что приводит к распространению инфекций внутри косяка, напомнили в МЦУ Новороссийска.

«Для принятия неотложных мер о фактах незаконной добычи водных биологических ресурсов в акватории Цемесской бухты просим незамедлительно сообщить по телефону дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску: 8 (861) 760-55-13», — сообщили в их Telegram-канале.

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