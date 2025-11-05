В МЦУ Краснодара рассказали подробности инцидента со сломанным в школе пальцем

Девятилетний мальчик получил перелом пальца в школе № 16, когда пятиклассница случайно прикрыла металлическую дверь при входе в столовую.

В МЦУ Краснодара пояснили, что дверью девочка не хлопала и причинить боль третьекласснику не хотела. Вместе с классным руководителем мальчик пошел в медпункт. Ему вызвали скорую помощь, а также позвонили его матери и сообщили о случившемся. Она запретила увозить ребенка в травмпункт на скорой помощи и сказала, что сама отвезет сына к врачу.

Запись с камеры видеонаблюдения матери пострадавшего мальчика показали по запросу 5 ноября. Про ампутацию травмированного пальца она в школе ничего не говорила, сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, кисть мальчика зажало металлической дверью в школьную столовую, которую неожиданно для ребенка прикрыла пятиклассница. Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара проводит доследственную проверку. Для установления степени тяжести вреда, нанесенного здоровью мальчика, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

