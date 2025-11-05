В Краснодаре мальчик получил перелом пальца в школе, СК проводит проверку

Инцидент произошел 16 октября в школе на улице Темрюкской. По сообщениям в социальных сетях, 9-летний мальчик получил открытый перелом пальца.

Полиция Краснодара проводит проверку. Предварительно установлено, что кисть мальчика зажало входной металлической дверью в школьную столовую, которую неожиданно для ребенка прикрыла пятиклассница, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара также проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления степени тяжести вреда, нанесенного здоровью мальчика, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

