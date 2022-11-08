В МЦУ Краснодара рассказали о решении проблемы с пробками на улице Дорожной

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Улица Дорожная находится в активно застраивающемся районе между поселками Краснодарским и Индустриальным.

Практически каждый день там образуются серьезные заторы. Местные жители жалуются на пробки в соцсетях. На эту проблему обратили внимание специалисты.

«Варианты решения проблемы пробок по улице Дорожной в сторону города сейчас прорабатывают. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства тестируют работу светофора на ЖК «Крепость». Пока его временно отключили, чуть позже его отрегулируют», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Кроме того, в этом районе продолжают строить дорогу на улице Лаперуза. По плану, ее заасфальтируют в следующем году. Однако решение запустить по ней движение школьных автобусов приняли уже сейчас. Это позволит объехать пробки по улицам 1-го Мая и Кирилла Россинского.

Также планируют реализовать проект реконструкции дороги на улице Дорожной от улицы Лаперуза в сторону поселка Индустриального.

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