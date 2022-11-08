В МЦУ Краснодара рассказали о решении проблемы с пробками на улице Дорожной
Улица Дорожная находится в активно застраивающемся районе между поселками Краснодарским и Индустриальным.
Практически каждый день там образуются серьезные заторы. Местные жители жалуются на пробки в соцсетях. На эту проблему обратили внимание специалисты.
«Варианты решения проблемы пробок по улице Дорожной в сторону города сейчас прорабатывают. Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства тестируют работу светофора на ЖК «Крепость». Пока его временно отключили, чуть позже его отрегулируют», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
Кроме того, в этом районе продолжают строить дорогу на улице Лаперуза. По плану, ее заасфальтируют в следующем году. Однако решение запустить по ней движение школьных автобусов приняли уже сейчас. Это позволит объехать пробки по улицам 1-го Мая и Кирилла Россинского.
Также планируют реализовать проект реконструкции дороги на улице Дорожной от улицы Лаперуза в сторону поселка Индустриального.
Читайте также: в МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию с тротуаром на улице Батуринской.
- Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
- В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
- Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
- В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи