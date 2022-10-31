В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию с тротуаром на улице Батуринской

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В соцсетях жители Губернского микрорайона и улицы Россинского пожаловались на то, что по пешеходному тротуару на Батуринской ездят автомобили. После ДТП на этом тротуаре людям заявили, что он нелегальный, и на самом деле это дорога, предназначенная для проезда машин.

Ситуацию о том, является ли тротуар по улице Батуринской легальным и могут ли по нему ходить пешеходы, прокомментировали Муниципальном центре управления Краснодара.

«Данный временный тротуар сделала группа компаний «ИНСИТИ», чтобы дети могли добираться в школу № 102 со стороны улицы Кирилла Россинского. Однако водители стали по нему ездить, чтобы сократить путь. Чтобы подобные инциденты не повторялись, застройщик в очередной раз установит ограничительные блоки, которые убирают сами жители», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

В МЦУ уточнили, что сейчас идет реконструкция улицы Батуринской от Кирилла Россинского до Семигорской. Там предусмотрено обустройство четырехполосной проезжей части, двух тротуаров по 2,25 м и велодорожки. Завершить работы планируют до конца года.

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