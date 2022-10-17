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В Краснодаре на улице 1-го Мая огородили яму, в которую влетел водитель мопеда

Происшествия
17.10.2022 13:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ulitse-1-go-maya-ogorodili-yamu-v-kotoruyu-vletel-voditel-mopeda
В Краснодаре на улице 1-го Мая огородили яму, в которую влетел водитель мопеда
Фото пресс-службы администрации Краснодара

ДТП произошло 16 октября вечером. Водитель мопеда не заметил яму и попал в нее. Из-за этого он опрокинулся и упал на дорогу.

Также из-за ямы несколько машин повредили колеса. Оградить это место и установить предупреждающий знак распорядился и. о. мэра Максим Слюсарев.

«На дороге по улице 1-го Мая создали аварийную и опасную для жизни обстановку. Срочно разберитесь. У нас дороги должны быть безопасными», — сказал он.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что этот участок дороги разрыл подрядчик ресурсоснабжающей организации. Рабочие там проводили газ к дому. По информации организации, на участке были выставлены ограждение и предупреждающий знак. Возможно, их сбили проезжающие автомобили.

Подрядчик вернул ограждение и знак на прежнее место. Полностью завершить работы и восстановить асфальт планируют до конца недели, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре водитель мопеда попал колесами в яму на дороге и перевернулся. ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения.

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