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В МЦУ Краснодара рассказали, когда в городе решат проблемы с общественным транспортом

Общество
16.11.2022 14:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mtsu-krasnodara-rasskazali-kogda-v-gorode-reshat-problemy-s-obshhestvennym-transportom
В МЦУ Краснодара рассказали, когда в городе решат проблемы с общественным транспортом
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Местные жители регулярно жалуются в соцсетях на нехватку общественного транспорта в активно застраивающихся районах в северной части краевой столицы.

«Ситуация с пробками, нерегулярной подачей и нехваткой общественного транспорта решится с переходом на брутто-контракты. Это документ планирования пассажирских перевозок. Он рассчитан с 2022 по 2034 годы», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Сейчас специалисты создают цифровые движения общественного транспорта и оцифровывают дороги.

По брутто-контрактам перевозки на автобусах общественного транспорта будут выполнять по регулируемым тарифам. Выручку с маршрутов направят в городской бюджет. Подрядчики получат деньги только за фактически выполненные рейсы в рамках расписания. В МЦУ Краснодара уверены, что такая мера позволит выпускать на маршруты новые и комфортабельные автобусы, а также сдерживать рост стоимости проезда.

Читайте также: в МЦУ Краснодара рассказали о решении проблемы с пробками на улице Дорожной.

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