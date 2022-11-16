В МЦУ Краснодара рассказали, когда в городе решат проблемы с общественным транспортом
Местные жители регулярно жалуются в соцсетях на нехватку общественного транспорта в активно застраивающихся районах в северной части краевой столицы.
«Ситуация с пробками, нерегулярной подачей и нехваткой общественного транспорта решится с переходом на брутто-контракты. Это документ планирования пассажирских перевозок. Он рассчитан с 2022 по 2034 годы», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
Сейчас специалисты создают цифровые движения общественного транспорта и оцифровывают дороги.
По брутто-контрактам перевозки на автобусах общественного транспорта будут выполнять по регулируемым тарифам. Выручку с маршрутов направят в городской бюджет. Подрядчики получат деньги только за фактически выполненные рейсы в рамках расписания. В МЦУ Краснодара уверены, что такая мера позволит выпускать на маршруты новые и комфортабельные автобусы, а также сдерживать рост стоимости проезда.
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