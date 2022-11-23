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В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию с продажей участка для школы в Панораме

Общество
23.11.2022 15:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mtsu-krasnodara-prokommentirovali-situatsiyu-s-prodazhej-uchastka-dlya-shkoly-v-panorame
В МЦУ Краснодара прокомментировали ситуацию с продажей участка для школы в Панораме
Фото google.com/maps

Ранее в соцсетях появилась информация, что участок на улице Восточно-Кругликовской возле дома № 40, на котором должны были построить школу, выставлен на продажу. В объявлении о продаже указано, что земля предназначена для жилой застройки.

Ситуацию с продажей участка, предназначенного для школы, прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Этот земельный участок на данный момент находится в частной собственности и муниципалитету не принадлежит. Вид его разрешенного использования на сегодняшний день — для размещения многоквартирного дома. Но единственное назначение этого участка, согласно Генеральному плану города — размещение школы», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

В Центре уточнили, что специалисты департамента архитектуры и градостроительства не выдавали разрешение на строительство на этом участке, как и на ввод в эксплуатацию. По информации департамента муниципальной собственности, любой собственник не сможет получить разрешение на строительство чего-либо на участке, кроме школы.

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