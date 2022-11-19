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Мэр Краснодара рассказал об отставании в строительстве школы на Западном обходе

Общество
19.11.2022 13:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-rasskazal-ob-otstavanii-stroitelstva-shkoly-na-zapadnom-obhode
Мэр Краснодара рассказал об отставании в строительстве школы на Западном обходе
Фото t.me/emnaumov/

Речь идет о школе на 1 тыс. 550 мест на улице им. Генерала Брусилова. Глава Краснодара Евгений Наумов посетил ее строительную площадку во время утреннего объезда.

«Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев ставил задачу строить соцобъекты параллельно с жилыми домами. И вроде бы этот квартал соответствует примеру комплексной застройки. Но школу возводят с серьезным отставанием — порядка четырех месяцев», — написал Наумов в Telegram.

Сейчас на стройплощадке будущей школы выполняют монолит цоколя, хотя по плану в монолите уже должен стоять второй этаж. На объекте работают около 40 человек. По мнению мэра Краснодара этого количества недостаточно и его нужно увеличить как минимум в два раза.

«Не вижу объективных причин нехватки рабочих — многоэтажки здесь строить людей хватает. Вводить жилье и соцобъекты застройщики обязаны параллельно», — добавил глава Краснодара.

Он напомнил, что школу на улице им. Генерала Брусилова обещали построить к концу 2023 года и поручил держать работы на особом контроле. Наумов также отметил, что эту территорию на Западном обходе активно осваивают несколько застройщиков. Здесь одновременно строят пять детских садов.

Читайте также: строительство школы в поселке Плодородном под Краснодаром завершат летом 2023 года.

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