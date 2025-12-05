В МЦУ Краснодара прокомментировали проблемы с канализацией в доме на Лукьяненко

Жильцы дома на улице Академика Лукьяненко, 12 пожаловались на регулярные засоры канализации, при которых нечистоты попадали в подвал.

По словам местных жителей, в результате подтопления подвального помещения там стоял сильный неприятный запах, появились насекомые. Обращения в управляющую компанию результата не дали, а санитарная обработка так и не проводилась.

«Это требует внимания со стороны надзорных органов, так как вся эта ситуация может способствовать развитию плесени и размножению паразитов, а значит, угрожать здоровью людей», — говорится в сообщении.

В МЦУ Краснодара пояснили, что 27 ноября произошел засор системы канализации общего пользования в подвале. Это привело к частичному затоплению помещения. Причиной стал бытовой мусор, влажные салфетки и средства личной гигиены, смытые жителями в канализацию.

«1 декабря было проведено обследование, произведены откачка стоков и обработка хлорными растворами. В данный момент засор и утечка стоков устранены», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

