Канализационными стоками затопило подвал дома для детей-сирот в Армавире

Многоквартирный дом построили для детей-сирот. Подвал и территорию вокруг затопило. Зловонный запах стоит и в квартирах, что делает проживание в них невыносимым.

В 2022 году дети-сироты по госпрограмме «Дети Кубани» получили долгожданное жилье. Уже через два месяца новоиспеченные жильцы пожалуются на подтопления, все это продолжается четвертый год. Как подсчитали жильцы, зловонное озеро и ручей под их окнами ежедневно пополняется минимум на 8 куб. м нечистот.

— Суд мы выиграли, он приказал через три месяца все исправить. Однако уже прошел год, никто ничего не исправляет.

Из судебного разбирательства установлено, что в армавирском доме для детей-сирот система водоотведения не работает с момента начала управления многоквартирным домом. Работы по сооружению канализации выполнены некачественно. Суд обязал застройщика и местный водоканал устранить недочеты.

«Подвал многоэтажного дома полностью затоплен, везде по стенам плесень. Причем самая наименьшая глубина — на входе», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Армавирцы уже хотели завести рыбу в затопленном канализацией подвале их пятиэтажки, чтобы привлечь внимание всех структур к проблеме. Однако в этой воде пока можно выловить только букет заболеваний.

«Газы, которые выделяются из этих фекальных луж, влияют на нашу центральную нервную систему, вызывая хронические головные боли, бессонницу, снижение иммунитета. Также через испражнения передаются многие инфекционные заболевания», — объясняет врач-инфекционист Юрик Шахвердян.

Из-за застоя всюду летают мошки и комары, трескается фундамент и плитка в коридорах. Татьяна Алехина спасает свою маленькую квартиру на первом этаже от грибка и плесени.

«Приходили от застройщика. Они это увидели собственными глазами, сказали, что все исправят, но не исправили. После первой же зимы, как мы переехали — начались проблемы», — сетует жительница Армавира Татьяна Алехина.

Ни застройщик, ни водоканал не пришли на встречу с журналистами. Пояснение о коммунальной проблеме дома для детей-сирот в письменном виде предоставили из администрации Армавира.

«Предприятием-застройщиком ООО «Наследие» приобретено насосное оборудование. Согласовано с Курганинским групповым водопроводом проводится процедура заключения контракта по реконструкции системы водоотведения», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Контракт на реконструкцию системы водоотведения в доме на улице Баррикадной обещают заключить до 24 ноября. Этих работ дожидаются все 85 квартир многоэтажки.

