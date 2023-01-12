В МЦУ Краснодара прокомментировали повышение стоимости проезда в маршрутке № 67
Ранее в соцсетях появилась информация, что в маршрутке № 67 «Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская» с 24 января стоимость проезда составит 40 рублей.
Жители краевой столицы предположили, что вскоре цены поднимут во всем общественном транспорте. Ситуацию с подорожанием проезда на маршруте № 67 прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.
«В рамках исполнения 220 ФЗ коммерческий перевозчик уведомляет организатора перевозок в лице департамента транспорта и дорожного хозяйства о поднятии тарифа, так как он обслуживает маршрут по нерегулируемому тарифу и может самостоятельно вносить изменения. Утверждает и контролирует тарифы коммерческих перевозчиков Федеральная антимонопольная служба», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
В Центре уточнили, что муниципальный общественный транспорт МУП «КТТУ» стоимость проезда не повышает.
Читайте также: в России с 1 января цены на ж/д билеты выросли на 8,1%.
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно
- В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
- В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
- Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
- Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла