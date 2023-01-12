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В МЦУ Краснодара прокомментировали повышение стоимости проезда в маршрутке № 67

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mtsu-krasnodara-prokommentirovali-povyshenie-stoimosti-proezda-v-marshrutke-67
В МЦУ Краснодара прокомментировали повышение стоимости проезда в маршрутке № 67
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ранее в соцсетях появилась информация, что в маршрутке № 67 «Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская» с 24 января стоимость проезда составит 40 рублей.

Жители краевой столицы предположили, что вскоре цены поднимут во всем общественном транспорте. Ситуацию с подорожанием проезда на маршруте № 67 прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«В рамках исполнения 220 ФЗ коммерческий перевозчик уведомляет организатора перевозок в лице департамента транспорта и дорожного хозяйства о поднятии тарифа, так как он обслуживает маршрут по нерегулируемому тарифу и может самостоятельно вносить изменения. Утверждает и контролирует тарифы коммерческих перевозчиков Федеральная антимонопольная служба», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

В Центре уточнили, что муниципальный общественный транспорт МУП «КТТУ» стоимость проезда не повышает.

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