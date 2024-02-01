В МЦУ Краснодара опровергли слухи о бесконтрольной вырубке леса на Гидрострое

Ранее в мессенджерах и соцсетях появилась информация, что деревья в лесу у реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей незаконно вырубают якобы для строительства нового храма.

Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Санитарная рубка аварийных деревьев действительно проходит на территории Краснодарского лесопарка. На место выезжали представители Министерства природных ресурсов Краснодарского края и Краснодарского лесничества», — уточнили в МЦУ.

Отмечается, что специалисты провели там лесопатологическое обследование при помощи специальной аппаратуры. Они нашли больные и зараженные деревья и выдали разрешения на их вырубку.

При это стволы спиленных деревьев не будут вывозить из Краснодарского лесопарка. Их стволы измельчат и рассыплют около здоровых деревьев.

В ближайшее время в Краснодарском лесопарке высадят молодые деревья. Для этого проведут специальную акцию.

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