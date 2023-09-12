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На Всесвятском кладбище Краснодара вырубят более 800 аварийных деревьев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vsesvyatskom-kladbishhe-krasnodara-vyrubyat-bolee-800-avarijnyh-derevev
На Всесвятском кладбище Краснодара вырубят более 800 аварийных деревьев
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты департамента городского хозяйства Краснодара в августе обследовали деревья на Всесвятском кладбище.

Во время обследования установили, что 821 дерево является аварийным и подлежит санитарной вырубке. Для вырубки деревьев оформили порубочный билет.

По словам специалистов, деревья, которые предстоит вырубить, были поражены гнилевыми болезнями. Некоторые деревья, указанные в порубочном билете, росли на территории могил и разрушали памятники.

Специалисты технического надзора проведут с подрядчиком работу, чтобы те во время вырубки деревьев не допустили порчи памятников, сообщает МЦУ Краснодара.

Читайте также: благоустройство Всесвятского кладбища в Краснодаре планируют завершить до конца сентября.

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