Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Благоустройство Всесвятского кладбища в Краснодаре планируют завершить до конца сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustrojstvo-vsesvyatskogo-kladbishha-v-krasnodare-planiruyut-zavershit-do-kontsa-sentyabrya
Благоустройство Всесвятского кладбища в Краснодаре планируют завершить до конца сентября
Фото t.me/emnaumov

Сейчас на старейшем кладбище краевого центра ремонтируют пешеходные дорожки и проезды, уже начали устанавливать бордюры.

Кроме того, на территории Всесвятского кладбища убирают аварийные деревья и косят траву. Работы выполнили на 40%.

«Долгожданное благоустройство Всесвятского кладбища в работе. Для Краснодара это еще и историческое, культурное наследие, причем в самом центре города. Привести в надлежащий вид планируем до конца сентября. Запланировали обследование мест захоронений для их дальнейшей реставрации», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проведение работ на Всесвятском кладбище будут контролировать эксперты.

Статьи
Клюква: чем полезна и кому нельзя?
Клюква: чем полезна и кому нельзя?
Топ-5 самых странных религий
Топ-5 самых странных религий
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной» – кубанский бизнесмен создает инновационную технологию безопасных походов
«Здесь вам не равнина, здесь климат иной» – кубанский бизнесмен создает инновационную технологию безопасных походов
5 советов по уходу за лежачими больными
5 советов по уходу за лежачими больными
Топ-5 необходимых гаджетов для умного дома
Топ-5 необходимых гаджетов для умного дома
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях