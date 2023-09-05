Благоустройство Всесвятского кладбища в Краснодаре планируют завершить до конца сентября

Сейчас на старейшем кладбище краевого центра ремонтируют пешеходные дорожки и проезды, уже начали устанавливать бордюры.

Кроме того, на территории Всесвятского кладбища убирают аварийные деревья и косят траву. Работы выполнили на 40%.

«Долгожданное благоустройство Всесвятского кладбища в работе. Для Краснодара это еще и историческое, культурное наследие, причем в самом центре города. Привести в надлежащий вид планируем до конца сентября. Запланировали обследование мест захоронений для их дальнейшей реставрации», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проведение работ на Всесвятском кладбище будут контролировать эксперты.