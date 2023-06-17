Благоустройство Всесвятского кладбища в Краснодаре планируют завершить до конца года

Определен новый подрядчик, который выполнит корректировку старого проекта благоустройства объекта культурного наследия регионального значения.

До конца года планируют выполнить работы по проектированию, благоустройству и реставрации территории кладбища. Проведение работ будет осуществляться под контролем экспертов.

Так как Всесвятское кладбище — объект культурного наследия регионального значения, проведение работ будут контролировать эксперты.

В настоящее время на Всесвятском кладбище продолжается расчистка территории от мусора и веток. Ежедневно проводят обрезку и спил аварийных деревьев. Планируется асфальтирование дорожек.

«На этом кладбище похоронены известные личности, участники Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн. Ряд могил кладбища являются памятниками истории или архитектуры регионального значения. Наведение порядка на этой территории должно быть постоянным и системным», — сказал замглавы города Максим Онищенко.

На кладбище установили дополнительные фонари. В ближайшее время планируют обследовать захоронения, нуждающиеся в реставрации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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