В МЦУ Краснодара опровергли информацию о врезке канализации в ливневку в Музыкальном микрорайоне
Общество
07.03.2023 17:47
Ранее в социальных сетях появилась информация, что на улице Московской возле дома № 146 фекальную канализацию незаконно врезают в ливневую.
«Коллеги из департамента транспорта сообщили нам, что незаконных врезок там нет, выполнялся ремонт водопровода», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
Плитку возле водопровода, где проводили ремонтные работы, планируют восстановить в ближайшее время.
Читайте также: в Краснодаре установили новый насос для ливневки в Музыкальном микрорайоне. Новый насос мощностью 800 куб. м установили на ливневой станции на пересечении улиц Московской и Гомельской. Мощность прежнего насоса была 299 куб. м.
Популярные новости
- Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
- Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
- «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
- В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
- Роспотребнадзор: как выбрать живые цветы к 8 Марта
- По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей