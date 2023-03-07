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В МЦУ Краснодара опровергли информацию о врезке канализации в ливневку в Музыкальном микрорайоне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mtsu-krasnodara-oprovergli-informatsiyu-o-vrezke-kanalizatsii-v-livnevku-v-muzykalnom-mikrorajone
В МЦУ Краснодара опровергли информацию о врезке канализации в ливневку в Музыкальном микрорайоне
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на улице Московской возле дома № 146 фекальную канализацию незаконно врезают в ливневую.

«Коллеги из департамента транспорта сообщили нам, что незаконных врезок там нет, выполнялся ремонт водопровода», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Плитку возле водопровода, где проводили ремонтные работы, планируют восстановить в ближайшее время.

Читайте также: в Краснодаре установили новый насос для ливневки в Музыкальном микрорайоне. Новый насос мощностью 800 куб. м установили на ливневой станции на пересечении улиц Московской и Гомельской. Мощность прежнего насоса была 299 куб. м.

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