В МЦУ Краснодара опровергли информацию о врезке канализации в ливневку в Музыкальном микрорайоне

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на улице Московской возле дома № 146 фекальную канализацию незаконно врезают в ливневую.

«Коллеги из департамента транспорта сообщили нам, что незаконных врезок там нет, выполнялся ремонт водопровода», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Плитку возле водопровода, где проводили ремонтные работы, планируют восстановить в ближайшее время.

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