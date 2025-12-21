В МЦУ Краснодара опровергли фейк о рейде «Русской общины» по выявлению мигрантов

Информация о том, что представители «Русской общины» якобы планируют проводить рейды по квартирам одного из домов в Прикубанском округе краевой столице, появилась в соцсетях.

В МЦУ Краснодара сообщили, что распространившаяся информация является недостоверной.

«Эти сведения не соответствуют действительности. Просим вас доверять только проверенным источникам!» — говорится в публикации Муниципального центра управления Краснодара в Telegram.

Читайте также: в соцсетях распространили фейк об избиении ветерана в магазине в Краснодаре. В краснодарских пабликах распространилось видео, на котором двое мужчин в форме охранников бьют покупателя. По словам авторов публикации, инцидент якобы произошел в одном из супермаркетов на улице 40-летия Победы краевой столицы.

