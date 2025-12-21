В МЦУ Краснодара опровергли фейк о рейде «Русской общины» по выявлению мигрантов
Общество
21.12.2025 09:05
Информация о том, что представители «Русской общины» якобы планируют проводить рейды по квартирам одного из домов в Прикубанском округе краевой столице, появилась в соцсетях.
В МЦУ Краснодара сообщили, что распространившаяся информация является недостоверной.
«Эти сведения не соответствуют действительности. Просим вас доверять только проверенным источникам!» — говорится в публикации Муниципального центра управления Краснодара в Telegram.
