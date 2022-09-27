В МЦУ Краснодара объяснили, зачем днем включают освещение улиц

Фото t.me/mcu_krd

Жители краевого центра регулярно замечают на улицах горящие фонари в дневное время и задаются вопросом для чего это нужно.

«Многие жители города спрашивают, нормально ли это, что днем на улицах горят фонари. Отвечаем: это нормальная ситуация. Городские службы проверяют исправность оборудования уличного освещения», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

В Центре отметили, что фонари на улицах включают лишь на время, чтобы проверить их исправность. После проверки свет сразу выключают.

Читайте также: в Краснодаре вдоль дороги по улице Конгрессной установят уличное освещение.