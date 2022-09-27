В МЦУ Краснодара объяснили, зачем днем включают освещение улиц
Общество
27.09.2022 15:51
Жители краевого центра регулярно замечают на улицах горящие фонари в дневное время и задаются вопросом для чего это нужно.
«Многие жители города спрашивают, нормально ли это, что днем на улицах горят фонари. Отвечаем: это нормальная ситуация. Городские службы проверяют исправность оборудования уличного освещения», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
В Центре отметили, что фонари на улицах включают лишь на время, чтобы проверить их исправность. После проверки свет сразу выключают.
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