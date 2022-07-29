В Краснодаре вдоль дороги по Конгрессной установят фонари и автобусные остановки

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дорогу строят для комфортного подъезда к новой школе на 1 тыс. 875 мест. Она откроется 1 сентября. Сейчас в образовательном учреждении устанавливают оборудование и мебель, проводят уборку.

Сначала учебное заведение станет филиалом школы № 102, а в дальнейшем будет самостоятельным. За ним закрепили детей, проживающих в границах улиц имени Дзержинского, части Западного обхода, Средней, Пригородной, коттеджных поселков «Парковый», «Вилланова» и «Золотой город».

К школе строят новую подъездную дорогу протяженностью 1,2 км. Вдоль проезжей части сделают уличное освещение, установят тротуары и автобусные остановки. Срок окончания работ по контракту — конец сентября.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава города Андрей Алексеенко проверили подготовку школы к открытию. Учебное заведение возвели по нацпроекту «Жилье и городская среда» с опережением на год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по дороге на улице по Конгрессной планируют запустить к 1 сентября. Сейчас устанавливают ливневую канализацию, ставят бордюры, прокладывают асфальт.