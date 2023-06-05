В МЦУ Краснодара объяснили, почему вырубили деревья на углу Карасунской и Красноармейской

Местные жители в соцсетях пожаловались, что на пересечении улиц вырубили два дерева. По их словам, деревья были не старые и не больные, с хорошей кроной и не мешали проводам.

«Тому есть причина — по этому адресу АО «НЭСК-электросети» планирует построить трансформаторную подстанцию. Это поможет сократить аварийность из-за растущих в летнее время нагрузок на электросеть», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Кроме того, специалисты в рамках компенсационного озеленения рассматривают возможность высадки новых деревьев в этом квартале.

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