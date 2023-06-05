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В Краснодаре покрасят ограждения на Мосту поцелуев и набережной Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pokrasyat-ograzhdeniya-na-mostu-potseluev-i-naberezhnoj-kubani
В Краснодаре покрасят ограждения на Мосту поцелуев и набережной Кубани
Фото t.me/tipichkras

Такое поручение 5 июня дал глава краевого центра Евгений Наумов.

В ближайшее время лакокрасочное покрытие обновят на Мосту поцелуев и на набережной в парке имени 30-летия Победы.

Также мэр поручил разобраться с состоянием пешеходной дорожки на Проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне.

«Уже обращал на это внимание. Пешеходная зона вся искорежена из-за корней деревьев, в итоге — лужи, грязь, неудобства для горожан. Тут ходят наши люди. Займитесь этим вопросом», — цитирует Евгения Наумова пресс-служба мэрии Краснодара.

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