В МЦУ Краснодара назвали причину вырубки деревьев на улице Героя Яцкова

Несколько десятков деревьев вырубили на аллее на улице Героя Яцкова. Информация об этом появилась 29 ноября в соцсетях.

Местных жителей возмутила вырубка дубов возле их домов. По их словам, деревья могли срубить, чтобы очистить место под очередной торговый павильон.

Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, работы по спилу аварийных деревьев выполнялись подрядной организацией МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» согласно порубочному билету», — говорится в сообщении МЦУ.

С порубочным билетом можно ознакомиться по ссылке. Согласно документу, на земельном участке на улице Героя Яцкова специалисты проведут формовочную обрезку 125 деревьев, санитарную обрезку 14 деревьев, а также вырубят 51 аварийное дерево.

