Жители Белореченска забили тревогу после вырубки деревьев в центре города

Местные жители пожаловались на спил деревьев на улице Ленина.

Ситуацию прокомментировали в управлении благоустройства администрации Белореченска.

«Центр города оголился после исследования крон старых деревьев, которое выявило усыхание и внутреннее гниение сразу нескольких видов деревьев», — сообщили в управлении.

Хрупкие и травмоопасные деревья решили вырубить, чтобы избежать их аварийного падения. На месте ясеней и платанов в будущем появятся цветник-бордюр из смешанных растений разных размеров и оттенков.

Благоустройство горожане смогут оценить уже весной, сообщает пресс-служба администрации Белореченского района.

