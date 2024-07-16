В МЦУ Краснодара назвали причину регулярных отключений света в новом микрорайоне

Жители нескольких улиц в микрорайоне «Любимово» на северо-востоке города пожаловались на систематические отключения электричества.

Так, 15 июля без света остались дома на улицах Адмирала Крузенштерна, Адмирала Пустошкина и Командорской. Причина отключения — повреждение двух кабелей. Сейчас неисправность частично устранили, производят дальнейшие работы.

В микрорайон частично подали напряжение, но отсутствует электричество в домах: Любимово 10, 10/1, 11, 11/1. Проблемы с кабелем устраняют сотрудники лаборатории «Краснодарэнерго». Они выяснили причину поломки линии, но им потребовалось дополнительное время из-за нового повреждения — оказался неисправен второй кабель.

«Сейчас лаборатория занимается поиском второго повреждения. Устранение поломки займет около 4 часов. Электричество пустят в дома 16 июля около 16:00», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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