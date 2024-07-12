В мэрии Краснодара объяснили причину многочисленных сбоев в электроснабжении

Большая часть перебоев в системе электроснабжения краевого центра связана с ограничениями и всплесками в магистральных сетях, в том числе на межрегиональных линиях.

В связи с этим снижается напряжение и мощность в сетях с напряжением 35, 10, 0,4 кВ, выходят из строя кабельные линии и отключаются подстанции.

«На проходящей линии через энергосистему Ростова-на-Дону 9 июля происходило автоматическое ограничение нагрузки, что отражалось на энергосистеме Краснодара. Кратковременное отключение питающего центра Восточная промзона 220 кВ происходило 10 июля», — написал замглавы Краснодара Максим Онищенко в Telegram.

Он добавил, что все аварийные бригады электросетевых организаций краевой столицы для максимально быстрого реагирования находятся в режиме повышенной готовности.

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