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На Кубани восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аномальной жары

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-vosstanovili-elektrosnabzhenie-narushennoe-iz-za-anomalnoj-zhary
На Кубани восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аномальной жары
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На юге России в последние дни увеличилось энергопотребление из-за аномальной жары в регионах.

По данным Минэнерго на 22:31 9 июля, электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Адыгея возобновлено.

Работу объектов генерации восстановили, сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 июля в Краснодарском крае массовые отключения электроэнергии затронули более 325 тыс. человек. Около 16:00 без светы находились около 42 тыс. жителей Кубани. Отключения затронули практически все крупные города региона.

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