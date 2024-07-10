На Кубани восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аномальной жары

На юге России в последние дни увеличилось энергопотребление из-за аномальной жары в регионах.

По данным Минэнерго на 22:31 9 июля, электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Адыгея возобновлено.

Работу объектов генерации восстановили, сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 июля в Краснодарском крае массовые отключения электроэнергии затронули более 325 тыс. человек. Около 16:00 без светы находились около 42 тыс. жителей Кубани. Отключения затронули практически все крупные города региона.