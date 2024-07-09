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Более 42 тыс. человек остаются без света на Кубани из-за массовых отключений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-42-tys-chelovek-ostayutsya-bez-sveta-na-kubani-iz-za-massovyh-otklyuchenij
Более 42 тыс. человек остаются без света на Кубани из-за массовых отключений
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последние на юге России фиксируют повышенное потребление электричества, что вызвано аномальной жарой в регионах.

В связи с этим в ЮФО происходят массовые отключения электроэнергии. В Краснодарском крае они затронули свыше 325 тыс. человек. Сейчас без света остаются около 42 тыс. жителей Кубани. Отключения затронули практически все крупные города региона.

В Ростовской области электричество отключили у 226 тыс. потребителей. В регионе ввели график временного отключения.

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы на юге в постоянном режиме, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Читайте также: более 40 улиц в центре Краснодара 9 июля остались без света из-за аварий. В течение дня в краевом центре происходят массовые отключения электроэнергии. Это связано с высокими нагрузками на энергосеть.

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