Более 42 тыс. человек остаются без света на Кубани из-за массовых отключений

Последние на юге России фиксируют повышенное потребление электричества, что вызвано аномальной жарой в регионах.

В связи с этим в ЮФО происходят массовые отключения электроэнергии. В Краснодарском крае они затронули свыше 325 тыс. человек. Сейчас без света остаются около 42 тыс. жителей Кубани. Отключения затронули практически все крупные города региона.

В Ростовской области электричество отключили у 226 тыс. потребителей. В регионе ввели график временного отключения.

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы на юге в постоянном режиме, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

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