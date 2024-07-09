Более 40 улиц в центре Краснодара 9 июля остались без света из-за аварий

В течение дня в краевом центре происходят массовые отключения электроэнергии. Это связано с высокими нагрузками на энергосеть.

Из-за повреждения линии 6-10 кв обесточены подстанции: «В-201», «Ц-19», «В-104» и более 30 трансформаторных подстанций.

В результате в центре Краснодара без света временно остались жители улиц: Буденного, Володарского, Короленко, Длинной, Радио, Кузнечной, Карасунской набережной, Кубанской набережной, Шмидта, Новороссийской, Щорса, Головатого, Фрунзе, Северной, Горького, Чкалова, Карла Маркса, Братьев Игнатовых, Калинина, Тургенева, Калининградской, Ставропольской, Селезнева, Димитрова, 2-я Пятилетка, Офицерская, Бакинская, Клубная и т. д.

На месте аварий работают бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, аварийные отключения электричества сейчас имеются в Юбилейном и Музыкальном микрорайонах города.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что восстановить подачу электричества в центральной части Краснодара планируют к 18:00.

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