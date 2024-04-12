В МЦУ Краснодара назвали причину падения светофора на женщину

Инцидент произошел утром 12 апреля на улице Сормовской возле дома № 110/5 в Комсомольском микрорайоне.

Светофор рухнул на голову 50-летней женщины, которая хотела перейти проезжую часть по пешеходному переходу. Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«С семьей пострадавшей связались. Ей окажут всю необходимую помощь и поддержку. Ситуацию лично держит на контроле мэр Краснодара Евгений Наумов», — говорится в сообщении МЦУ.

Отмечается, что в причинах происшествия разбираются специалисты МУП «КТТУ» и МВД. При этом известно, что 11 апреля в 22:41 проезжающий по Сормовской троллейбус зацепил кабель светофора, повредив его стойку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшую от падения светофора женщину доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Госпитализация ей не потребовалась. Врачи исключили наличие черепно-мозговой травмы.