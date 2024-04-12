Светофор рухнул на женщину в Краснодаре

Инцидент произошел утром 12 апреля на улице Сормовской возле дома № 110/5 в Комсомольском микрорайоне.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что светофор рухнул на голову женщины, которая хотела перейти проезжую часть по пешеходному переходу. О произошедшем сообщили в полицию.

Известно, что в результате происшествия пострадала 50-летняя местная жительница. Она получила травму головы.

«Ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Госпитализация ей не потребовалась. По предварительным данным, назначено амбулаторное лечение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Причиной падения светофора могла стать то, что его стойку ночью зацепил троллейбус. Рабочие уже начали устанавливать новый светофор на месте рухнувшего.

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