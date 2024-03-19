В МЦУ Анапы успокоили испуганных пожарными машинами у ТЦ «Красная площадь» людей

Утром 19 марта в соцсетях стали распространяться видео с пожарными машинами у торгового центра «Красная площадь» в Анапе.

В МЦУ встревоженным жителям и гостям города объяснили, что поводов для паники нет — проходят учения.

«Пожарные машины на месте у торгового комплекса не свидетельствуют о наличии реальной опасности», — сообщает МЦУ Анапы в Telegram.

В МЦУ также напомнили, что пожарные и другие аварийные службы регулярно проводят учения и тренировки. Это необходимо, чтобы быть готовыми к быстрому реагированию в случае ЧС.

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