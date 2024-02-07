В МЦУ Анапы объяснили, кто разгромил туалет для мальчиков в новой школе

В местный пабликах 7 февраля было опубликовано видео, на котором запечатлены разгромленные кабинки школьного туалета.

По словам автора видеозаписи, на кадрах — туалет мальчиков в новой школе № 35 в микрорайоне Алексеевка.

В МЦУ Анапы сообщили о том, что туалет школы № 35 находится в таком состоянии из-за неудовлетворительного поведения школьников.

«Несмотря на системную воспитательно-разъяснительную работу подобные случаи имеются. В настоящее время проводится расследование по выявлению учеников, которые причинили вред имуществу школы. Все возникающие поломки по возможности сразу же устраняются. В сломанную туалетную кабинку заказана новая панель на дверь. Приобретены унитаз и комплектующие к нему», — говорится в сообщении МЦУ Анапа в Telegram.

В ведомстве добавили, что восстановительные работы проведут после поступления в школу необходимых материалов.

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