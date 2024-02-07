В Лабинском районе начнут восстанавливать поврежденную ветром крышу школы

Аварийно-восстановительные работы в школе № 31 в хуторе Харьковском начнут в ближайшее время.

Часть крыши школы сдуло ветром, порывы которого достигали 26 м/с.

«Строители определились с объемом материалов, провели необходимые замеры. Учебный процесс во время ремонта не пострадает. Детей развозим в образовательное и дошкольное учреждения соседних населенных пунктов», — написал в своем Telegram-канале глава Лабинского района Владимир Забураев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате непогоды, которая обрушилась на Краснодарский край, в хуторе Харьковском 6 февраля была повреждена крыша школы № 31. Общая площадь кровли составляет 1,7 тыс. кв. м. Площадь поврежденной кровли составила 300 кв. м.