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В Мостовском районе запустили движение по временному мосту через реку Фарс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-zapustili-dvizhenie-po-vremennomu-mostu-cherez-reku-fars-2
Фото пресс-службы ФКУ Упродор «Черноморье»

Подтопление и частичное обрушение временной автодороги к переправе через реку Фарс в станице Ярославской Мостовского района произошло 25 мая в 5:00 на 72 км ФАД Р-217 «Кавказ».

О завершении ремонтных работ и запуске движения сообщили 26 мая в 12:37. Восстановительные работы продолжались более суток, в них участвовали 30 рабочих и семь единиц техники. Федеральные дорожники полностью восстановили размытую паводком временную подъездную дорогу.

«В настоящее время движение восстановлено и осуществляется в прежнем режиме», — сообщает пресс-служба ФКУ Упродор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за частичного обрушения моста в станице Ярославской приостановили движение транспорта, проезд через реку был перекрыт. Для объезда автомобилистам рекомендовали направляться через Курганинск, поворот на 96 км трассы со стороны Майкопа или на 53 км со стороны Армавира.

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