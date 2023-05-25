В Мостовском районе частично обрушился временный мост через реку Фарс

Из-за обильных осадков 25 маяв 5:00 на 72-м километре ФАД Р-217 «Кавказ» произошло подтопление и частичное обрушение временной автодороги к переправе через реку Фарс в станице Ярославской Мостовского района.

В станице Ярославской приостановлено движение транспорта, проезд через реку перекрыли. Восстановить проезд в прежнем режиме планируют до конца суток, если уровень воды в реке опустится ниже критических отметок. На месте работают 30 человек и 7 единиц спецтехники, они занимаются отводом воды.

Объехать участок можно через Курганинск, поворот на 96-м километре трассы со стороны Майкопа или на 53-м километре со стороны Армавира, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

На месте работают сотрудники ДПС. Со стороны Кубани транспорт направляют через село Унароково в сторону аула Кошехабль. Со стороны Майкопа транспорт направляют через хутор Казено-Кужерский в сторону Кошехабля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 мая в Мостовском районе выпал крупный град. Он повредил кровли частных домов в поселке Мостовском, а также в хуторах Высоком и Садовом. Соцобъекты не пострадали. В Мостовском районе из-за града и ливней ввели режим ЧС.